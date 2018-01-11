Польша считает взрыв причиной крушения самолета Качиньского

Комиссия министерства обороны Польши назвала взрыв на борту Ту-154М основной причиной авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в результате которой погиб президент Лех Качиньский. Об этом говорится в сообщении польского оборонного ведомства.

На основании отчета эксперта в области исследования авиационных происшествий Фрэнка Тейлора комиссия пришла к выводу, что левое крыло самолета было разрушено взрывом изнутри; что источников детонации было несколько; что дерево, с которым лайнер столкнулся при падении, не было причиной первичного разрушения крыла.

Польша и раньше высказывала версию о взрыве на борту Ту-154М, однако Следственный комитет России счел ее необоснованной.

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского самолета Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек. В их числе был президент республики Лех Качиньский. Расследование трагедии продолжается до сих пор. Польская следственная комиссия заявила о том, что корпус самолета был заминирован. Российские власти называли причиной крушения ошибку пилота.

По результатам опросов, в апреле прошлого года около половины поляков считают, что причиной катастрофы был несчастный случай, примерно 15 процентов верят в теракт, а почти каждый третий житель страны затрудняется ответить, какая из этих версий соответствует действительности.