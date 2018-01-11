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Замначальника "Матросской тишины" уволен после скандала с "VIP-камерами"

СИЗО "Матросская Тишина"

Заместитель начальника московского следственного изолятора "Матросская тишина" уволен после истории с элитными камерами, куда заключенные попадали за крупные суммы денег. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний. Имя чиновника в ведомстве не назвали. Всего на сайте СИЗО указаны четыре заместителя.

Кроме того по итогам проверки трое сотрудников СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. При этом во ФСИН уточнили, что проверка не обнаружила спецкамер в изоляторе, но были выявлены нарушения правил раздельного содержания разных категорий заключенных.

В декабре прокуратура Москвы начала проверку в связи с сообщениями о так называемых "VIP-камерах" в "Матросской тишине". Это произошло после того, как газета “Московский комсомолец” сообщила о наличии там особых камер с телевизорами, душевыми и холодильниками. В такие условия заключенные якобы попадали за взятку. В то же время, многие заключенные содержатся в плохих бытовых условиях.

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