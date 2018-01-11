Госдепартамент США рекомендовал пересмотреть поездки в Россию

Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам пересмотреть поездки в Россию. Американское внешнеполитическое ведомство опубликовало интерактивную карту, в которой все страны распределены на четыре категории, в зависимости от уровня безопасности.

Россию включили в третью группу – гражданам США рекомендовано "подумать лишний раз", прежде чем туда ехать. В этом списке Россия соседствует с Турцией, Ливаном, Нигерией, Венесуэлой, Кубой и Гондурасом.

Госдепартамент США поясняет, что в России для американцев существуют "серьезные риски в плане безопасности". Речь идет о притеснениях, которым в России подвергаются граждане Соединенных Штатов. В частности, Госдепартамент не рекомендует посещать Северный Кавказ и аннексированный Крым.