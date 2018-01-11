Загадка смоленской авиакатастрофы. Эфир в 21:05

Комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту Ту-154М основной причиной авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в результате которой погиб президент Лех Качиньский. Об этом говорится в сообщении польского оборонного ведомства.

Причины крушения самолета обсуждают: политолог, дипломат Андрей Федоров, военный журналист Владимир Гундаров, военный эксперт Богдан Казарьян и независимый польский журналист Зигмунт Дзеньчоловски.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза старший.