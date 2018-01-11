Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Грани времени

Загадка смоленской авиакатастрофы. Эфир в 21:05

В Варшаве зажигают свечи в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском

Взрыв или ошибка пилотов? Версии трагедии обсуждают Андрей Федоров, Владимир Гундаров, Богдан Казарьян. Зигмунт Дзеньчоловски

Комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту Ту-154М основной причиной авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в результате которой погиб президент Лех Качиньский. Об этом говорится в сообщении польского оборонного ведомства.

Причины крушения самолета обсуждают: политолог, дипломат Андрей Федоров, военный журналист Владимир Гундаров, военный эксперт Богдан Казарьян и независимый польский журналист Зигмунт Дзеньчоловски.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза старший.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG