Загадка смоленской авиакатастрофы. Эфир в 21:05

Взрыв или ошибка пилотов? Версии трагедии обсуждают Андрей Федоров, Владимир Гундаров, Богдан Казарьян. Зигмунт Дзеньчоловски
Комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту Ту-154М основной причиной авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в результате которой погиб президент Лех Качиньский. Об этом говорится в сообщении польского оборонного ведомства.
Причины крушения самолета обсуждают: политолог, дипломат Андрей Федоров, военный журналист Владимир Гундаров, военный эксперт Богдан Казарьян и независимый польский журналист Зигмунт Дзеньчоловски.
Ведущий – Владимир Кара-Мурза старший.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.