Начальник всегда прав? Эфир в 21:05

Почти половина Россиян сталкивалась на работе с произволом начальства – такие данные приводит Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Но лишь четверть работников российских компаний готова вступить в полемику с работодателем в случае нарушения их интересов. А защищать свои права с помощью профсоюзов, судов, трудовых инспекций или средств массовой информации готовы и вовсе единицы. Почему? Спросим об этом гостей сегодняшней программы Сергея Саурина и Юрия Стародумова