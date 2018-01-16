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Человек имеет право

Начальник всегда прав? Эфир в 21:05

Почти половина Россиян сталкивалась на работе с произволом начальства – такие данные приводит Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Но лишь четверть работников российских компаний готова вступить в полемику с работодателем в случае нарушения их интересов. А защищать свои права с помощью профсоюзов, судов, трудовых инспекций или средств массовой информации готовы и вовсе единицы. Почему? Спросим об этом гостей сегодняшней программы Сергея Саурина и Юрия Стародумова

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