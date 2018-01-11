В Ингушетии задержан оппозиционер Магомед Хазбиев

В Ингушетии полицейские задержали оппозиционера Магомеда Хазбиева. Об этом сообщает министерство внутренних дел.

Хазбиева подозревают в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. Сейчас он находится под стражей.

По информации газеты "Коммерсант", вернуться сегодня в Ингушетию и дать показания Хазбиев решил сам. Свою вину он не признает и считает, что его преследуют за оппозиционную и правозащитную деятельность.

Хазбиев – бывший председатель регионального отделения партии ПАРНАС. Он неоднократно критиковал ингушское правительство и президента России Владимира Путина. У себя на родине он подвергался преследованиям со стороны властей. В 2014 году он посетил Киев, чтобы выразить поддержку демонстрантам, выступавшим за интеграцию Украины с ЕС.

С 2015 года оппозиционер находился в международном розыске. Все это время Хазбиев проживал в Грозном. Вначале там его задержали по запросу ингушских властей, но затем отпустили. После того как его машину обстреляли из автомата в столице Чечни, власти взяли Хазбиева под госзащиту.