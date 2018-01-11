Поэту и журналисту Игорю Померанцеву исполнилось 70 лет

11 января исполняется 70 лет писателю, переводчику и радиожурналисту Русской службы Радио Свободы Игорю Померанцеву.

Игорь Померанцев родился в Саратове в семье военного. Закончил романо-германский факультет Черновицкого университета.

В начале 70-х годов журнал "Смена" впервые опубликовал его стихи. Тогда же в самиздате ходили другие стихи Померанцева и повесть "Читая Фолкнера".

В 1976 году Игорь Померанцев был задержан КГБ по обвинению в хранении и распространении антисоветской литературы. В 1978 году под давлением властей эмигрировал в ФРГ, затем переехал в Великобританию.

В радиожурналистике – с 1980 года (Русская служба Би-би-си). С 1992 года начал работать с Радио Свобода в Лондоне, затем в Мюнхене. С 1995 года работает в штаб-квартире Радио Свобода в Праге. Редактор и ведущий радиожурнала "Поверх барьеров", автор передачи "Красное сухое", автор и ведущий подкастов "Померанцев переулок".

Автор радиопьес "Любовь на коротких волнах", "Любимцы господина Фабра" ("Свобода"), "Вы меня слышите?" (World Service BBC). Автор нескольких книг прозы, поэзии и эссе, в том числе книг о радио: News, "Радио "С", "Служебная лирика". В 2017 году Померанцев совместно с харьковским режиссером Лидией Стародубцевой снял документальный фильм "Ампутация" о войне на востоке Украины.