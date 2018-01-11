Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в середине декабря получил гражданство Эквадора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эквадорское министерство иностранных дел.

Накануне власти Великобритании отказались предоставить Ассанжу дипломатический статус по просьбе Эквадора.

С 2012 года основатель WikiLeaks живет на территории эквадорского посольства в Лондоне. Он попросил там убежища из-за угрозы экстрадиции в Швецию. Там против него было открыто уголовное дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж опасался, что Швеция может выдать его США, где его обвиняют в разглашении секретной информации.

В мае 2017 года Швеция закрыла дело Ассанжа, но власти Великобритании пообещали задержать его, если он покинет территорию посольства Эквадора. Ассанж попросил убежища после того, как полиция Лондона выпустила его под залог – тем самым основатель WikiLeaks нарушил условия освобождения. В министерстве иностранных дел Эквадора не пояснили, как получение гражданства может помочь Ассанжу избежать наказания в Великобритании.