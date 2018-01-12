Финский суд оправдал шведов, открывших гей-бар на "даче Путина"

Суд Финляндии оправдал участников шведской музыкальной группы Far & Son ("Отец и Сын") Саймона Гарденфорса и Фрея Ларссона, которых обвиняли в незаконной постройке импровизированного гей-клуба на Аландских островах на участке, принадлежащем администрации президента России. Об этом сообщили местные СМИ и сами участники группы в социальных сетях.

Согласно заключению суда, доказать ответственность музыкантов за постройку гей-бара на российской земле не представляется возможным.

"Пицца выиграла у блинов. Танцы - у каратэ. Радуга над Мавзолеем - у военных парадов. Да здравствует розовый!" - написал в соцсетях один из поклонников группы.

В 2015 году Гарденфорс и Ларссон решили открыть бутафорский гей-клуб на "даче Путина" на Аландских островах в знак протеста против гомофобной политики российских властей. Они построили деревянный сарай и назвали его "Голубая устрица" в честь одноименного гей-клуба из фильма "Полицейская академия".

Российский консул на Аландских островах, узнав об этом, обратился в полицию с требованием оштрафовать музыкантов. Гарденфорс опубликовал фотографию с судебного заседания, под которой он написал, что открытие гей-бара было "действием в порядке самообороны", пишет "МБХ медиа".

Аландские острова являются автономией в составе Финляндии и имеют особый демилитаризованный и нейтральный статус. России принадлежит земельный участок общей площадью около двух гектаров в муниципалитете Салтвик на Аландских островах. Он был передан во владение СССР после подписания Парижского мирного договора в 1947 году.