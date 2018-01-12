Стив Бэннон выступит в Конгрессе на слушаниях по "российскому делу"

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон выступит в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса на заседании по вопросу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, конгрессмены предложили экс-советнику дать свои показания по делу в конце прошлого года. Дата слушаний пока официально не известна, однако собеседники агентства Reuters утверждают, что заседание пройдет 16 января. Для подготовки к выступлению господин Бэннон нанял известного адвоката Уильяма Берка. Как уточняет The Washington Post, раньше Стивен Бэннон говорил, что в услугах адвоката не нуждается, так как, по его словам, он "не был вовлечен в многочисленные расследования" "российского дела".

Бэннон был одним из руководителей кампании Трампа, а затем главным стратегом Белого Дома. В августе прошлого года он был уволен. В последние недели президент Трамп публично резко критиковал Бэннона, обвиняя его в утечках информации из Белого Дома. Поводом стали высказывания экс-советника в интервью для книги "Огонь и ярость", которые президент счел нелояльными.