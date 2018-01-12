Киев отвергает причастность к атакам беспилотников на базы РФ в Сирии

Министерство обороны Украины отвергает обвинения российского Генштаба о якобы причастности страны к атаке на российские базы в Сирии. В Киеве называют эти обвинения "фейком" и информационной атакой, чтобы прикрыть поставки оружия из России в аннексированный Крым и в Донбасс. Об этом заявила пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир, передает Укринформ.

Накануне представитель российского Генштаба генерал-майор Александр Новиков заявил, что взрывчатку, которая была использована для бомб, установленных на беспилотниках, невозможно создать в кустарных условиях и что её производят в нескольких странах, в том числе на Шосткинском заводе химических реактивов на Украине.

Ранее ведомство опубликовало фотографии беспилотников, которые совершили атаки на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии. Нападение произошло в ночь на 6 января. Российские военные утверждают,что 13 дронами управляли исламисты, которые могли получить эти аппараты от "технологически развитой страны".

Президент России Владимир Путин на вчерашней встрече с журналистами подтвердил, территорию, откуда были выпущены беспилотники, должна была контролировать Турция. Однако он заявил, что ни турецкие военные, ни турецкое государство не имеют к этой атаке никакого отношения. "Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию", - утверждает Путин.

Министерство обороны России ранее сообщило, что при атаках никто не пострадал.