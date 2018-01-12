В Германии достигнут "прорыв" на переговорах о правительстве

В Германии христианские демократы канцлера Ангелы Меркель и социал-демократы в ходе переговоров о формировании нового правительства достигли принципиального согласия по основным политическим вопросам.

По итогам переговоров руководства блока ХДС/ХСС и социал-демократической партии, которые продолжались несколько дней, разработан документ из 28 страниц, который ляжет в основу полномасштабных переговоров о формировании кабинета.

​Германская пресса называет это "прорывом" и важным шагом к созданию нового правительства - спустя почти полгода после выборов в Бундестаг. Ожидается, что переговоры продлятся еще несколько недель. Во главе нового правительства вновь должна встать Меркель.

В документе, одобренном лидерами христианских и социальных демократов, говорится о намерении тесно сотрудничать с Францией как в развитии еврозоны и Евросоюза, так и во внешней политике. В нем также содержится обещание выделять больше средств в бюджет ЕС и общеевропейские фонды.

По вопросу о беженцах стороны достигли компромисса. Германия будет стремиться к тому, чтобы принимать не более 200 тысяч беженцев в год. Будет установлен лимит на воссоединение семей беженцев - не более тысячи семей в месяц.