Турция: наступление Асада в Идлибе приведет к росту числа беженцев

Наступление сирийской армии в провинции Идлиб на северо-западе Сирии может привести к новой волне беженцев из страны, заявил в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йилдырим. Он призвал Россию и Иран повлиять на Дамаск, чтобы остановить наступление.

За последние недели войска сирийского президента Башара Асада выбили отряды вооруженной оппозиции из десятков населенных пунктов в Идлибе – последней провинции Сирии, большая часть которой находится под контролем повстанцев. Сейчас бои идут за авиабазу Абу-Духур на востоке провинции Идлиб. По данным ООН, число людей, покинувших свои дома после начала наступления, исчисляется десятками тысяч.

Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу по телефону обсудил ситуацию в Сирии с министрами иностранных дел Турции и Ирана. Эти три страны являются гарантами так называемого Астанинского мирного процесса, который, как утверждается, должен привести к политическому урегулированию в Сирии. Москва и Тегеран поддерживают в конфликте Башара Асада, а Турция – ряд оппозиционных формирований.