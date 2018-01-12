Трамп: я говорил о мигрантах жестко, но не так, как сообщается

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не использовал оскорбительных слов о мигрантах из Гаити и стран Африки, о которых – ссылаясь на участников встречи с Трампом – сообщили американские СМИ.

"Я говорил очень жестко, но не употреблял тех слов", – написал Трамп в твиттере, реагируя на сообщения о том, что он якобы заявил, что США не нужны мигранты из "грязных дыр".

Трамп также написал, что "никогда не говорил чего-либо оскорбительного" про жителей Гаити.

При этом Трамп подтвердил свою позицию о необходимости жесткого отношения к миграции из развивающихся стран. Он отверг предложенный законодателями от обеих партий законопроект, который прокладывал бы путь к легализации пребывания на территории США так называемых "мечтателей" – людей, которые нелегально были привезены в Соединенные Штаты будучи детьми.

Сенатор от Демократической партии США Дик Дурбин, второй наиболее влиятельный член демократического руководства сената, назвал "гнусным и вульгарным" язык Дональда Трампа, употребившего выражение "грязные дыры" применительно к некоторым странам мира. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее в Ведомстве ООН по правам человека слова о "грязных дырах" назвали "постыдными" и "расистскими". "Нельзя называть целые страны и континенты "грязными дырами", – заявил в пятницу представитель ведомства ООН Руперт Колвилл, добавив, что проблема с предполагаемым высказыванием Трампа – не в вульгарной форме, а в ксенофобском содержании. Ряд сенаторов и конгрессменов, как демократы, так и некоторые республиканцы, также подвергли президента критике.