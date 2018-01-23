Бьет – значит бьет. Эфир 21:05

Более 16 миллионов женщин в России ежегодно подвергаются домашнему насилию. Законы против домашнего насилия есть почти в 130 странах, но Россия не входит в их число. А год назад в России декриминализировали побои в семье, что нивелиреут все усилия общества по борьбе с домашним насилием.
В конце осени в рунете стартовала кампания в поддержку принятия российского закона о профилактике домашнего насилия. Что изменит этот закон и почему власти медлят с решением проблемы? Как спаситсь от домашнего насилия? Где искать помощь и стоит ли рассчитывать поддержку правоохранительных органов? Спросим у гостей сегодняшней программы Алены Поповой и Алексея Паршина.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.