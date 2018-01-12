Посол США в Панаме заявил, что не может более служить президенту

Посол США в Панаме Джон Фили, карьерный дипломат и бывший пилот-вертолётчик Корпуса морской пехоты, подал прошение об оставке, заявив, что не способен более служить президенту Дональду Трампу. Агентство Reuters, сообщившее об этом, приводит слова дипломата:

"Будучи сотрудником дипломатической службы, я подписал присягу в которой поклялся честно служить президенту и его администрации, невзирая на мои политические взгляды, даже если я не буду согласен с некоторыми политичекими шагами администрации", говорится в письме, с которым 12 января ознакомился корреспондент Reuters. "Мои наставники дали мне ясно понять, что если я не смогу служить таким образом, то делом моей чести станет уйти в отставку. Это время пришло".

Каждый знает ту черту, через которую он не перейдёт

Представитель Государственнного департамента подтвердила уход Фили и добавила, что он проинформировал о своём решении Белый дом, Государственный департамент и правительство Панамы. В качестве причины он назвал "личные мотивы". Дата отставки – 9 марта этого года, сообщила представитель Госдепартамента.

Помощник госсекретаря США Стив Голдштейн заявил 12 января, что отставка Фили не была ответом на грубые сравнение некоторых государств с "грязными дырами". Голдштейн сказал журналистам, что был в курсе намерений посла Фили подать в отставку за сутки до высказывания Трампа (вызвавшего бурю негодования. – Ред.). Чиновник заявил, что с пониманием отнёсся к желанию посла уйти "по собственному желанию".

"Каждый знает ту черту, через которую он не перейдёт", сказал Голдштейн репортёрам на встрече в Государственном департаменте. – "Если посол чувствует, что не может более служить... тогда он принял для себя правильное решение, и мы уважаем это решение".