Экспорт вооружений России превысил 14 млрд долларов – источник

Россия в 2017 году экспортировала вооружение на сумму свыше 14 миллиардов долларов. Об этом сообщил Интерфаксу в субботу российский источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

В конце декабря помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин заявил, что, несмотря на западные санкции, в 2017 году у России появились новые партнеры – "страны, которые ранее никогда не обращались к России за вооружением".

В конце августа глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что общий объем экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка 47–50 миллиардов долларов.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, Россия, США и Китай остаются крупнейшими экспортерами оружия. На Россию приходится 23 процента всех экспортных поставок вооружений.