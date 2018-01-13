Россия разместила в Крыму еще один дивизион комплексов С-400

Россия перебросила на территорию аннексированного Крыма новые зенитно-ракетные комплексы С-400, развернув дивизион в районе Севастополя. Об этом в субботу днем сообщили российские информационные агентства.

В минувшую среду депутат из Севастополя Дмитрий Белик заявил на заседании Госдумы, что усиление противовоздушной обороны полуострова является "предупреждением для украинских разработчиков ракетного оружия".

Ровно год назад Россия также разместила на территории аннексированного полуострова комплексы С-400 – они были переброшены в район Феодосии. Также в российском военном ведомстве заявляли о проведении противодиверсионных учений с участием ФСБ.

В Киеве усиление российского военного присутствия в Крыму после его аннексии в 2014 году неоднократно называли актом агрессии. Свою обеспокоенность в связи с проведением российских учений на полуострове также выражали страны Запада.