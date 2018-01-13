Украина закрыла въезд 1500 гражданам РФ из-за посещения Крыма

Почти полутора тысячам граждан России запретили въезд на Украину из-за посещения аннексированного Крыма. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

На них составили административные протоколы за въезд на временно оккупированную территорию. Среди внесенных в черные списки – артисты и деятели культуры. Но конкретных имен пограничники не назвали.

По данным украинских властей, с начала этого года уже выявили более 30 человек, которые посещали Крым. Одной россиянке из-за этого запретили въезд в Украину на три года. Согласно украинским законам, чтобы попасть на аннексированный полуостров, нужно получить специальное разрешение от Киева. Ранее въехать на Украину не смогли певица Лолита Милявская, музыкант Дельфин и исполнительница Юлия Самойлова. Она планировала выступить на Евровидении в Киеве. Из-за запрета Россия отказалась участвовать в конкурсе.