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Новости - мир

Украина закрыла въезд 1500 гражданам РФ из-за посещения Крыма

Забор на границе Украины с Россией в районе Харьковской области

Почти полутора тысячам граждан России запретили въезд на Украину из-за посещения аннексированного Крыма. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

На них составили административные протоколы за въезд на временно оккупированную территорию. Среди внесенных в черные списки – артисты и деятели культуры. Но конкретных имен пограничники не назвали.

По данным украинских властей, с начала этого года уже выявили более 30 человек, которые посещали Крым. Одной россиянке из-за этого запретили въезд в Украину на три года. Согласно украинским законам, чтобы попасть на аннексированный полуостров, нужно получить специальное разрешение от Киева. Ранее въехать на Украину не смогли певица Лолита Милявская, музыкант Дельфин и исполнительница Юлия Самойлова. Она планировала выступить на Евровидении в Киеве. Из-за запрета Россия отказалась участвовать в конкурсе.

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