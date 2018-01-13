Московский ресторатор сообщил о вымогательстве со стороны полиции

Владелец московской сети ресторанов Мясо&Рыба Сергей Миронов обвинил сотрудников полиции в вымогательстве после того, как они увезли в отделение почти всех работников одного из его заведений.

У себя в Фейсбуке Миронов написал, что полицейские 12 января пришли в ресторан в "Кунцево Плаза" и после проверки документов у поваров кондитеров и барменов доставили их в отделение – якобы, для "проверки по базе". На доводы управляющего о том, что заведение не сможет обслужить посетителей, сотрудники МВД не отреагировали.

По словам Сергея Миронова, в отделении майор полиции стал требовать три скидочных карты в обмен на свободу персонала. Он пояснил, что это "подарок очень важным людям". Работников ресторана отпустили только вечером.

Миронов сообщил, что ответил на требование полиции отказом и выразил надежду на то, что инцидент вызовет интерес руководства правоохранительных органов.