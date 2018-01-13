В публикации видео об инциденте в Сирии обнаружена "склейка"

Telegram-канал Directorate 4, ведущий хронику боевых действий на Ближнем Востоке, обратил внимание на склейку кадров в видеоролике Министерства обороны России. Военное ведомство опубликовало 12 января видео "убийства боевиков", обстрелявших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. В посте Минобороны в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что во время нападения на базу 31 декабря были убиты двое военнослужащих.

На иллюстрации видны несколько человек, которые выходят из автобуса и пытаются пересесть в другой, сообщают эксперты Directorate 4. В этот момент российские военные наносят по ним удар. Авторы экспертизы говорят, что на шестой секунде видео сделана монтажная склейка. На этом кадре люди, подходившие к автобусу, "внезапно исчезают", а автомобиль в правой части кадра меняет положение.

Аналитики утверждают, что из видео мог быть вырезан фрагмент длительностью до 20 минут. Предположительно, в это время было организовано "дополнительное наблюдение", а в Минобороны захотели показать, что боевиков атаковали сразу, как только они вышли из автобуса.

Нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии произошло 31 декабря 2017 года. Минобороны признало факт лишь через несколько дней, после публикации в "Коммерсанте". Газета утверждала, что в результате обстрела были уничтожены как минимум четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. В Минобороны информацию об уничтожении самолетов называли "фейком" но сообщили о гибели двоих военнослужащих, сообщает Newsru.com.