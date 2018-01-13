В США считают, что вернулись времена ядерного соперничества сверхдержав

США считают, что эпоха ядерного соперничества сверхдержав вернулась. В Вашингтоне считают Россию и Китай главными соперниками Соединённых Штатов. Об этом говорится в новом "Обзоре ядерной политики" (Nuclear Posture Review) США, проект которой опубликовало американское издание The Huffington Post.

"Обзор ядерной политики" придёт на смену доктрине 2010 года, принятой при администрации Барака Обамы.

Из проекта новой стратегии следует, что для противостояния России и Китаю Вашингтон готов начать инвестировать в новые системы вооружений, включая маломощную ядерную боеголовку для морских баллистических ракет Trident D5, и модернизацию старых программ, включая крылатые ракеты морского базирования Tomahawk. По замыслу авторов стратегии, это должно лишить Россию иллюзии, что она сможет первой нанести ядерный удар по Европе.