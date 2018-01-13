США включили сеть "ВКонтакте" в список "пиратских"

Офис торгового представителя США опубликовал список крупнейших мировых интернет-ресурсов, распространяющих "пиратский" контент". В перечень внесена и российскую социальную сеть "ВKонтакте". Авторы списка отмечают, что соцсеть "предпринимает шаги по борьбе с пиратством", пытаясь защищать авторские права. В 2016 году "ВКонтакте" подписала лицензионные соглашения с ведущими звукозаписывающим компаниями, изменила правила прослушивания музыки – например, музыкальный фон можно включать лишь на 30 минут в день.

Несмотря на эти позитивные изменения, "Вконтакте" по-прежнему ведёт противоправную деятельность. В заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, сообщается, со ссылкой на сведения киноиндустрии США, что сеть "ВКонтакте" ежемесячно размещает тысячи пиратских файлов. Об этом сообщил "Голос Америки".

В списке крупнейших международных ресурсов, признанных "пиратскими", фигурируют российские торрент-трекеры Rutracker.org, Rapidgator.net и интернет-кинотеатр kinogo.cc.