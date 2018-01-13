Жители Гавайских островов пережили 38 минут "ракетной тревоги"

Ошибочный сигнал "тревоги" был распространён в субботу на территории штата Гавайи. Чрезвычайные службы немедленно передали сообщение, что тревога – ошибочная, подчеркнув , что нет никакой ракеты, приближающейся к территории Гавайских островов.

На все мобильные телефоны жителей Гавайев было разослано смс-сообщение: "К Гавайским островам приближается баллистическая ракета. Немедленно укройтесь в убежище. Это не учения".

Сообщение о ракетной атаке повторялись в течение 38 минут - после чего появилось сообщение, что тревога объявлена по ошибке.

Губернатор штата Гавайи – отвечая на вопросы CNN: "Ложная ракетная тревога была объявлена после нажатия "не той кнопки" во время пересменки дежурных".

Ложная ракетная тревога была объявлена после нажатия "не той кнопки" во время пересменки дежурных.

Специалисты изучают обстоятельства возникновения ошибочного сигнала. Известно, что для подлёта северокорейских ракет к Гавайским островам потребовалось бы 20 минут.

Если бы в действительности происходили учения, то, как подчёркивают американские военные эксперты, послать и принять учебный сигнал тревоги уполномочены лишь несколько человек, и это никак не затронуло бы гражданское население, которое в данном случае подверглось тяжёлому стрессу.

Население Гавайских островов составляет полтора миллиона человек. Острова стали 50-м американским штатом в августе 1959 года. Гавайи расположены в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 километров от континентальной части США.