В Восточной Гуте население пожаловалось на "запах зарина"

Жители Восточной Гуты, пригорода Дамаска, сообщили о появлении запаха зарина вскоре после ракетного удара, нанесённого сирийскими правительственными войсками. Об этом информирует Би-би-си. По сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с признаками отравления ядовитым газом.

Около 400 тысяч жителей Восточной Гуты остаются на территории, осажденной правительственными войсками, помощь которым оказывают российские военные. ООН назвала ситуацию в Восточной Гуте катастрофической.

С начала гражданского конфликта в Сирии в марте 2011 года противоборствующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в использовании химического оружия. Чаще всего речь шла об атаках с применением зарина. Факты применения зарина в ходе некоторых атак были подтверждены международными организациями.