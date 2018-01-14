В Израиле уничтожен туннель, который проходил из сектора Газа

В воскресенье израильские военные объявили, что уничтожили туннель, который проходил из сектора Газа в Израиль и Египет, вырытый группировкой исламистов ХАМАС. Жители Газы сказали, что поздно вечером в субботу израильские самолеты бомбили район восточнее города Рафах, на границе с Египтом и Израилем. Израильские военные подтвердили нанесение своих ударов, но до воскресенья не предоставляли никаких подробностей.

"Мы понимаем, что это был туннель, построенный для террористических целей, потому что проходил под стратегическими объектами", – сказал представитель израильских военных полковник Джонатан Конрикус. Он имел в виду газовые и топливные трубопроводы, а также военные объекты, под которыми проходил туннель. Туннель мог также служить каналом доставки террористов из сектора Газа в Египет для нападения на израильские цели из Египта. ХАМАС не комментировал эти сообщения.

Конрикус сказал, что туннель, уничтоженный в субботу, был вырыт оперативниками ХАМАС и протяженность его составляла 1,5 километра. Он пронизывал площадь в 180 километров под пограничным переходом Керем-Шалом в Израиль и в Египет. По словам израильских военных, это создавало вероятность нападения. Керем-Шалом, главный пункт прохождения товаров, поступающих в Газу, был закрыт в субботу накануне ударов Израиля.

Напряженность в регионе возросла после того, как президент Дональд Трамп 6 декабря пересмотрел продолжавшуюся десятилетиями политику США, признав Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы в Газе выпустили 18 ракет и произвели минометные обстрелы. 15 участников демонстраций протеста и два боевика были убиты израильским огнем.