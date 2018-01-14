Гавайи: ложная тревога – результат "человеческого фактора"

Власти американского штата Гавайи сообщают, что ложное предупреждение о ракете, летящей в сторону их острова, произошло по вине работника Управления по чрезвычайным ситуациям, нажавшего "не на ту кнопку". Люди на острове получили оповещение на свои мобильные телефоны бежать в укрытия, так как на них летит одна или несколько баллистических ракет. Многие попрятались в ваннах у себя дома, в строениях с толстыми стенами, канализационных трубах.

"Это настоящее ЧП, сейчас мы пытаемся восстановить точную последовательность событий и принять меры к тому, чтобы подобное никогда больше не повторилось", – заявил губернатор штата Дэвид Иге. В течение 38 минут после извещения среди населения и многочисленных туристов на Гавайях воцарилась паника. Пока не установлено, почему сигнал отбоя не был дан ранее.

Ввиду резкого обострения отношений США с Северной Кореей, не прекращающей свои испытания оружия массового поражения, на Гавайях недавно впервые после окончания холодной войны началась проверка элементов системы оповещения о ядерном нападении.