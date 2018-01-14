"Рустави-2" настаивает на подлинности компромата на Порошенко

Руководитель информационной службы грузинской телекомпании "Рустави-2" Нодар Меладзе, опубликовавшей фото "заявления Петра Порошенко в ФСБ", сказал Радио Свобода, что не сомневается в подлинности документа. Об этом Меладзе заявил после того, как пресс-служба президента Украины назвала "низкопробной подделкой и фейком" текст заявления Порошенко, якобы написанного в ФСБ, где он обещает не совершать действий против России.

Глава информационной службы оппозиционной телекомпании "Рустави-2" Нодар Меладзе сказал в интервью РС, что фото заявления Петра Порошенко в ФСБ об отказе "иметь что-либо общее с антироссийской деятельностью", грузинской телекомпании предоставил "конфиденциальный источник". "Мы не обязаны называть источник, который предоставил нам эту информацию и документацию", – подчеркнул Нодар Меладзе.

Руководитель информационной службы заявил также, что если у кого-либо есть сомнения в подлинности документа, сомневающиеся могли бы провести графологическую экспертизу. При этом собеседник РС сообщил, что в распоряжении "Рустави-2" находится не сам подлинник "заявления" Петра Порошенко, а фотокопия документа, предоставленная "конфиденциальным источником".

Пресс-служба администрации президента Украины заявила, что "обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленными и заброшенными телекомпании "Рустави-2" спецслужбой России", говорится в сообщении на сайте президента Украины.