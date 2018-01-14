В Москве освобождены шестеро участников "прогулки оппозиции"

В Москве шестеро участников "прогулки оппозиции" отпущены из отдела полиции без составления протоколов, двое оставлены на ночь, им вменяется нарушение порядка проведения публичной акции.

Ранее сообщалось, что возле Патриарших прудов были задержаны восемь участников "прогулки оппозиции". Об этом сообщил изданию "ОВД-Инфо" один из задержанных активистов Вячеслав Семилетов. Вместе с ним в автозаке находились Александр Тетерин, Михаил Духновский, Иван Литвиков, Виктор Лукин (инвалид второй группы), Орест Черкесов, Дмитрий Мезонин и Валерий Данилов.

"Сначала за нами шли сотрудники центра по борьбе с экстремизмом, провоцировали нас, затем вызвали автозаки", – сообщил Семилетов. По его словам, задержанные были доставлены ОВД по Пресненскому району.