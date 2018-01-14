Госдепартамент опубликовал отчет о выполнении Договора СНВ-3

Государственный департамент опубликовал отчёт о выполнении Соединёнными Штатами и Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известного как СНВ-3. Договор был подписан в 2010 году в Праге президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и вступил в силу в феврале 2011 года.

Согласно условиям договора, США и Россия обязались сократить общее количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР) до 700 каждая. Это уменьшало число боеголовок до 1550 и пусковых установок – до 800.

Согласно отчету Госдепартамента, к 1 сентября прошлого года США имели в своем арсенале 1 393 ядерных боеголовки м 660 носителей. На вооружении у России находился 501 носитель всех типов, а также 1 561 ядерный боезаряд. В то же время суммарное количество развернутых и не развернутых носителей составило 800 у США и 790 – у Российской Федерации.

В начале января глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон и Москва планируют в ближайшее время провести новый раунд переговоров о выполнении двумя странами договоров СНВ-3 и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В последние годы Вашингтон и Москва неоднократно обменивались обвинениями в нарушении договора РСМД. В США считают, что российская сторона разработала и испытала крылатую ракету, дальность полета которой нарушает условия соглашения. Об этом сообщил "Голос Америки".