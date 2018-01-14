В Трабзоне самолёт Pegasus Airlines после посадки едва не съехал в море

"Боинг 737-800", вылетевший из Анкары в Трабзон, потерпел аварию в аэропорту назначения. Лайнер выкатился с посадочной полосы в левую сторону, съехал по склону высокого берега и остановился в нескольких метрах от поверхности моря.

На борту самолёта компании-лоукостера Pegasus Airlines находились 168 пассажиров и членов экипажа. Никто не пострадал, пассажиры лайнера были эвакуированы через выход в хвосте самолёта. Причина инцидента в настоящее время расследуется.

Государственное Анатолийское агентство сообщило, что на борту возникла паника, которую экипаж не смог погасить.