"Википедия": неизвестный редактор изменил текст статьи о выборах-2018

В воскресенье, 14 января, пользователи Интернета, пытавшиеся найти статью о президентских выборах 2018 года, обнаружили, что поисковик Google даёт первую ссылку на статью в "Википедии", в которой кандидат в президенты Владимир Путин назван победителем выборов.

Исполнительный директор российского отделения "Викимедиа", обеспечивающего поддержку "Википедии", Станислав Козловский рассказал, что кто-то из пользователей отредактировал статью в "Википедии" о выборах президента России 2018 года. После внесения редакторской правки, поисковая система Google назвала Владимира Путина победителем выборов, объяснил Козловский. Об этом сообщила газета "Ведомости".

По словам Козловского, ошибка была устранена через 20 минут.

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