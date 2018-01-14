Суд в Москве рассмотрит 15 января иск Ильи Яшина к Сергею Собянину

Таганский суд Москвы 15 января рассмотрит иск Ильи Яшина к Сергею Собянину о незаконном вмешательстве мэрии в полномочия муниципалитетов. Яшин рассчитывает на признание судом "незаконными" действий мэрии, запретившей "День свободных выборов".



Глава Красносельского совета депутатов Илья Яшин рассказал об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы".



"Суть иска заключается в том, что мы считаем незаконными попытки мэрии Москвы запретить праздник "День свободных выборов" 24 декабря, и хотим, чтобы суд официально признал незаконными действия мэрии, которая препятствовала в реализации наших муниципальных полномочий", — сказал Яшин.



Яшин признал, что не имеет иллюзий относительно работы московских судов. Но, по его словам, старается действовать последовательно и отстаивать вместе с единомышленными права органов местного самоуправления.