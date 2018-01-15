СМИ: Совет Федерации готовит санкции против членов WADA

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В России разрабатывают санкции в отношении чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые, по мнению властей, были причастны к отстранению российской сборной от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщают "Известия", со ссылкой на члена Совета Федерации Андрея Климова. Против этих лиц могут возбудить уголовные дела, а также запретить им въезд на территорию России.
По данным источников газеты, речь может идти "о почти десятке персон", среди которых могут быть не только сотрудники WADA. По словам Климова, в Совете Федерации изучают вопрос о "возможной причастности" спецпрокурора США Роберта Мюллера к решению WADA об отстранении российской сборной от Олимпиады в Южной Корее.
5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. МОК счел доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. Решение принималось на основе выводов, сделанных двумя комиссиями. Всемирного антидопингового агентства (WADA). Россиянам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.
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