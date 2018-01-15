В Перми неизвестные в масках напали на школу. Есть пострадавшие

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В Перми в понедельник двое мужчин в масках напали на школу № 127. Восемь учеников и учительница получили ножевые ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина.
Ранее РБК со ссылкой на директора школы сообщало, что учитель и несколько учеников четвертого класса, находятся в заложниках.
Очевидцы сообщают, что сейчас учебное заведение оцеплено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, детей эвакуировали в ближайший торговый центр.
В то же время, как сообщил источник "Интерфакса", в школе произошло не нападение, а драка, в результате которой от пяти до восьми человек получили ножевые ранения. Официально эту информацию пока не подтверждают.
Глава города Дмитрий Самойлов и другие представители администрации экстренно выехали в школу.
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