В Перми неизвестные в масках напали на школу. Есть пострадавшие

В Перми в понедельник двое мужчин в масках напали на школу № 127. Восемь учеников и учительница получили ножевые ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина.



Ранее РБК со ссылкой на директора школы сообщало​, что учитель и несколько учеников четвертого класса, находятся в заложниках.

Очевидцы сообщают, что сейчас учебное заведение оцеплено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, детей эвакуировали в ближайший торговый центр.

В то же время, как сообщил источник "Интерфакса", в школе произошло не нападение, а драка, в результате которой от пяти до восьми человек получили ножевые ранения. Официально эту информацию пока не подтверждают.



Глава города Дмитрий Самойлов и другие представители администрации экстренно выехали в школу.