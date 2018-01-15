В Новосибирске баннеры за Путина отпечатала компания кипрского офшора

Баннеры, агитирующие за поддержку Владимира Путина на президентских выборах 2018 года появились в Новосибирске. Их изготовила компания из Санкт-Петербурга, принадлежащая кипрскому офшору.

По данным издания "Тайга.инфо", баннеры вывешены на основных магистралях Новосибирска. На плакатах изображен Путин на фоне Кремля с текстом: "18 марта 2018 года. Сильный президент — сильная Россия". В выходных данных написано, что изготовление материалов оплачено из избирательного фонда кандидата в президенты РФ Владимира Путина. При этом ЦИК Путина пока не зарегистрировала. 13 января пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов сообщил, что "баннеры уже вывешиваются по стране".

В качестве изготовителя на баннерах, появившихся в Новосибирске, указана компания "Посмотека" из Санкт-Петербурга. Ссылаясь на информацию "Контур-Фокус", издание отмечает, что "Посмотекой" владеет кипрский офшор "Вэйтексо Холдингс Лимитед". Её управляющая компания "ПиВиДжи" принадлежит "Лентино Эссетс С.А. " и "Колониа Кэпитал С.А. " — компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.​