Координатор хабаровского штаба Навального получил 15 суток ареста

В Хабаровске координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Алексей Ворсин арестован на 15 суток. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».

Ранее Ворсин был вызван в Центр по противодействию терроризму и экстремизму, где в отношении него был составлен административный протокол. Активиста обвинили в призывах к участию в несогласованном мероприятии. Это произошло спустя два часа после подачи заявки в администрацию Хабаровска на проведение митинга и шествия 28 января.

После отказа Центральной избирательной комиссии в регистрации в качестве кандидата в президенты, Навальный призвал своих сторонников к бойкоту выборов 18 марта – так называемой "забастовке избирателей". 28 января сторонники оппозиционера готовятся провести массовые уличные акции протеста в десятках городов России. 15 января сторонники Навального в разных начали подавать заявки на проведение акций в поддержку "забастовки избирателей".