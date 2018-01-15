Пермь: число пострадавших в драке на ножах в школе возросло до 15

В Перми, по последним данным, в результате драки в школе с использованием ножей, пострадали 15 человек, в том числе 14 детей. Трое пострадавших были госпитализированы. Самое тяжелое ранение получила учительница, которая пыталась разнять участников драки. Об этом сообщает ТАСС. Следственное управление Пермского края возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Подозреваемые в нападении задержаны. Один из них доставлен в больницу, другой на допрос. Занятия в школе прекращены, детей распустили по домам.

Драка произошла в пермской школе №127 утром 15 января. Зачинщики драки — учащийся школы и её бывший ученик — использовали ножи. Причины конфликта между подростками не известны. По информации СМИ, инициатором драки стал 16 летний Лев Б. По предварительным данным, он был пациентом психоневрологического диспансера.На фотографиях в соцсетях подросток часто позировал с автоматами, пишет "Московский комсомолец".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в пермской школе, произошла "внутренняя поножовщина между учениками" и посоветовал дождаться окончания расследования, чтобы делать выводы об обеспечении безопасности в школе.

Ранее представитель губернатора Пермского края сообщила РИА Новости, что, по предварительным данным, в пермской школе №127 не работала система видеонаблюдения.