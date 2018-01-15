Франция: уволился начальник тюрьмы, где исламист ранил охранников

Во Франции начальник тюрьмы Вендин-ле-Вией, где заключенный из "Аль-Каиды" ранил трех охранников при нападении с ножницами, ушел в отставку в понедельник. Эта тюрьма находится в 200 километрах от Парижа. Одновременно охранники в нескольких тюрьмах организовали протест в связи с тем, что у них больше нет ни личного состава, ни сил, чтобы содержать опасных заключенных.

Полиция специального назначения разогнала пикет в переполненной тюрьме Фреснес на окраине Парижа, второй по величине во Франции. Охранники организовали подобные протесты в тюрьмах на севере и юге Франции. Профсоюз тюремных служащих сообщил, что в половине из 188 французских тюрем состоялись акции протеста.

Директор другой тюрьмы в регионе Кале подал в отставку через четыре дня после того, как осужденные ранили охранников ножницами. Заключенный был осужден за нападение "Аль-Каиды" на синагогу в Тунисе, в результате которого в 2000 году погиб 21 человек. Заключенный Кристиан Ганчарски является новообращенным в ислам и немецким гражданином польского происхождения, который отбывает 18-летний срок за участие в нападении в Тунисе.

Представители тюремных охранников заявили, что управление тюрьмами в мягком стиле становится все труднее и опаснее с учетом большого количества исламистских боевиков и им сочувствующих.