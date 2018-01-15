Врачи сочли "болотника" Максима Панфилова "не опасным для общества"

Врачебная комиссия Астраханской областной психиатрической больницы сочла фигуранта "Болотного дела" Максима Панфилова не опасным для общества и рекомендовала отпустить его на амбулаторное лечение домой. Врачи направят рекомендации в суд, который должен будет принять решение об изменении условий лечения Панфилова. Об этом со ссылкой на адвоката Марию Куракину сообщает "МБХ-медиа".

29 марта 2017 года Замоскворецкий районный суд отправил Панфилова на принудительное лечение. Его обвиняли в применении насилия к сотруднику полиции и участии в событиях в Москве на Болотной площади 6 мая 2012 года. Сам Панфилов согласился с тем, что присутствовал на акции 6 мая, окончившейся столкновениями с полицией, но отказался признать обвинения в своей адрес.

Панфилов страдает синдромом Туретта, который характеризуется различными моторными тиками. Адвокаты отмечали, что его здоровье сильно ухудшилось, пока он находился в СИЗО. Суд регулярно отказывался заменить ему меру пресечения на домашний арест.

Максим Панфилов стал вторым обвиняемым по "Болотному делу", которого приговорили к принудительному психиатрическому стационару. Первым был Михаил Косенко. Он находился в психиатрической больнице с конца апреля до 11 июля 2014 года. Об этом сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо".