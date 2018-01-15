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Катрин Денёв извинилась перед жертвами сексуальных домогательств

Катрин Денёв на Каннском кинофестивале, 23 мая 2017

Французская актриса Катрин Денёв принесла извинения всем жертвам сексуальных домогательств, которые сочли себя оскорбленными письмом актрисы, и еще ста известных женщин в газете Monde. В письме подвергалась критике массовая общественная кампания под хэштегом #MeToo ("Я тоже"). В кампанию включились тысячи жертв сексуальных домогательств и изнасилований.

В открытом письме, подписанном Денёв, авторы считают, что акция #MeToo превратилась в "кампанию публичных доносов". Денёв и ее единомышленницы выступают в защиту права мужчин на "настойчивый флирт". При этом изнасилование названо преступлением.

В октябре 2017 года десятки известных актрис обвинили в домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. В социальной сети Twitter развернулась кампания #MeToo, к которой присоединились тысячи женщин из разных стран, чтобы поделиться своим травматическим опытом, связанным с сексуальным насилием и домогательствами.

Катрин Денёв в своем комментарии в газете Liberation подчеркнула, что подписанное ею письмо не содержит одобрения домогательств. "Иначе я не подписала бы его", – заявила французская актриса.

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