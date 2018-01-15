Умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан

В Лондоне в возрасте 46 лет умерла ирландская певица, композитор и автор песен, вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Причина смерти не называется.
В 1990 году Долорес О'Риордан присоединилась к ирландской группе The Cranberry Saw Us, после чего музыканты изменили название на The Cranberries.
Группа исполняла альтернативный рок, дрим-поп, кельтик-рок и софт-рок и завоевала мировую известность.
Причина смерти певицы пока не называется.
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