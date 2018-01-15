Дело Белых: судья отказалась вызвать для допроса генерала ФСБ Феоктистова

Судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко отказалась вызвать генерала ФСБ Олега Феоктистова на допрос по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки. Как сообщает "Коммерсантъ", о вызове Феоктистова ходатайствовали адвокаты Белых. Один из вопросов, который хотела задать Феоктистову стороны защиты - когда именно начались оперативные мероприятия в отношении тогдашнего губернатора Кировской области.

Сам Никита Белых, выступая по ходатайству, заявил суду, что в апреле 2016 года ему были переданы документы, из которых следовало, что в Киров прибыла оперативная группа ФСБ, начавшая так называемую разработку Белых.

С 16 января заседания по делу бывшего губернатора будут проводиться на территории следственного изолятора "Матросская тишина". Это связано с тем, что состояние здоровья Никиты Белых ухудшилось и ему необходим постоянный доступ к медикам.

Никита Белых был задержан в одном из московских ресторанов в июне 2016 года. Его обвинили в "получении взятки".