Оюб Титиев в тюрьме лишен медицинской помощи

Арестованный глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев не может получить медицинскую помощь, так как сотрудники изолятора в городе Шали не пускают к нему врача. В самом изоляторе нет медицинской комнаты, персонал отказывается впускать врача извне, ссылаясь на отсутствие распоряжения следователя по уголовному делу Титиева.

14 января стало известно, что семья Титиева была вынуждена покинуть территорию Чечни.

Глава грозненского "Мемориала" был задержан 9 января. На следующий день полицейские выгнали из дома родственников Титиева. Полиция искала его сына и брата и угрожала неприятностями родным правозащитника. Вечером 10 января Титиева обвинили в хранении наркотиков. Пакет с наркотиками якобы нашли в его машине.

11 января суд арестовал 60-летнего Оюба Титиева на два месяца.

Адвокат Петр Заикин сообщил, что полиция Чечни склоняла Титиева к самооговору и угрожала его родственникам.

11 января правозащитные организации Норвежский Хельсинкский комитет, Human Rights Watch, Amnesty International, FIDH и Всемирная организация против пыток выступили с совместным заявлением. Они потребовали от властей России освободить Оюба Титиева, пишет "Кавказский узел".