Скончался леворадикальный политик Виктор Анпилов

В Москве в возрасте 72 лет умер Виктор Анпилов, российский общественный деятель, политик, лидер леворадикального движения "Трудовая Россия", основанного в 1992 году по решению руководства Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). Смерть наступила от последствий инсульта.

Виктор Анпилов окончил среднюю школу в Краснодарском крае, служил в ракетных войсках Прикарпатского военного округа. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ, где и вступил в КПСС. Владел английским, испанским и португальским языками. Работал на Кубе переводчиком в системе министерства торгового флота, затем районных газетах Московской области. В 1970-80-х годах был комментатором в Латиноамериканской редакции государственной службы Иновещания.

В начале 1990-х годов Анпилов активно включился в политику. Будучи депутатом Моссовета, продолжал журналистскую работу, учредил газету "Молния", издававшуюся "Движением коммунистической инициативы". Был одним из лидеров протестов против политики Бориса Ельцина в 1992-93 годах, после октябрьских событий 1993 года какое-то время был под арестом. Анпилов был не только среди делегатов-учредителей РКРП, в 1996 году эта же партия исключила его из своих рядов - по причинам возникших разногласий. До последних лет Анпилов ходил на митинги левых оппозиционных организаций, еще несколько дней назад агитировал на улицах Москвы за кандидата от КПРФ Павла Грудинина.