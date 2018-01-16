Курган: подписи в поддержку Путина, собранные на заводах, аннулированы

В Курганской области аннулировали собранные на двух заводах подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. В избирательном штабе признали, что собирали подписи в рабочее время, что является нарушением закона. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В Центральную избирательную комиссию пожаловалось курганское отделение КПРФ, которое получило информацию о нарушениях от региональной федерации профсоюзов. В жалобе, в частности, говорилось, что 11 января в цехе "Курганмашзавода" подписи в поддержку Путина собирали в рабочее время и, что руководство обязало всех работников принести документы, удостоверяющие личность. Аналогичные нарушения были допущены и при сборе подписей на другом предприятии – "Курганхиммаше", говорится в жалобе.

В курганском отделении КПРФ считают, что допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию и ставят под сомнение легитимность её будущих результатов.

Ранее студенты нескольких российских вузов пожаловались на то, что их заставили собирать подписи в поддержку Владимира Путина. О принудительном характере сбора подписей сообщали и СМИ. В ЦИК заявили, что не выявили подобных нарушений.

Владимир Путин намерен участвовать в выборах президента России как самовыдвиженец, для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей. На днях предвыборный штаб Путина сообщил, что уже собрано 700 тысяч подписей и их сбор продолжится.