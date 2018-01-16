На Алтае студентов и рабочих везут на сбор подписей за Путина автобусами

Муниципальное телевидение Бийска сообщило, что студентов и сотрудников заводов организованно привозят к месту сбора подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина.

Телевизионный сюжет размещен на портале YouTube. В нем рассказывается, что один из двух пунктов сбора подписей за кандидата Владимира Путина расположен во дворце культуры и спорта Бийского олеумного завода. "Он принимал работников предприятий", – сказала журналист.​

По словам одной из опрошенных для сюжета работниц завода, для них был организован транспорт, чтобы каждый желающий сотрудник мог приехать и подать свою подпись. "Мы это сделали", – рассказала она.

Пункт сбора подписей работал четыре дня. "За это время свою поддержку самовыдвиженцу (Владимиру Путину – Прим. ред.) оказали практически все работники городских предприятий и студенты средних и высших учебных заведений", – рассказала журналист.

Из видеоряда заметно, что в пункте во дворце культуры много людей, а у второго пункта, организованного в торговом центре, у стойки люди ставят подписи по одному.

Ранее сообщалось, что жители Томска сообщили о нарушениях в ходе президентской избирательной кампании. 15 января, на "Карте нарушений" движения "Голос" были опубликованы четыре жалобы от избирателей и наблюдателей. Все жалобы направлены в адрес избирательной кампании Владимира Путина, они связаны с нарушениями при сборе подписей и правил агитации в СМИ.

Выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания началась 18 декабря 2017 года. В числе кандидатов: действующий президент Владимир Путин, журналист Ксения Собчак, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, представитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие. Регистрацию в качестве кандидатов на пост президента России получили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Оппозиционер Алексей Навальный также подавал документы в ЦИК, однако ему было отказано в регистрации из-за его судимости. Сторонники Навального объявили о начале бойкота выборов. На 28 января запланирована Всероссийская забастовка избирателей.

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