WSJ: Минобороны США разрабатывает новое ядерное оружие

Минобороны США разрабатывает две новые единицы стратегического ядерного вооружения. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. По данным издания, это будет сделано в рамках обновленной ядерной стратегии США, которая разработана с учетом возможного усиления военных возможностей России и Китая.

Новое оружие представляет собой размещаемые на подводных лодках ядерные боеголовки малой мощности, которые могут стать зарядом для баллистических ракет Trident II. Второй разрабатываемой единицей должна стать крылатая ракета морского базирования, также оснащенная ядерным зарядом, отмечает The Wall Street Journal. Подобные единицы были на вооружении в США в 2010 году.

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить новую ядерную стратегию год назад. По информации издания HuffPost, у Пентагона есть несколько версий стратегии, на основе которых будет построен окончательный документ. Предполагается, что его обнародуют до конца января.