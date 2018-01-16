Премьер-министр Чехии просит снять с него неприкосновенность

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен обратиться к депутатам парламента с просьбой снять с него депутатскую неприкосновенность. Об этом он сам заявил во вторник утром. После снятия иммунитета полиция сможет продолжить расследование в связи с обвинениями Бабиша в мошенничестве при получении субсидии Евросоюза.

Нынешний премьер Чехии – крупный предприниматель в сфере агропромышленного комплекса. Полиция подозревает, что десять лет назад Бабиш скрыл право собственности на ферму "Гнездо Аиста" и конгресс-центр для получения от Евросоюза субсидии в размере двух миллионов евро на развитие малого бизнеса. Факт нарушений при получении субсидии подтвердило Европейское бюро по борьбе с мошенничеством. Бабиш все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными.

Попитическое движение ANO во главе с Бабишем стало победителем на парламентских выборах в октябре 2017 года, однако не получило абсолютного большинства голосов. Президент Милош Земан, тем не менее, поручил Бабишу сформировать правительство. Во вторник в парламенте пройдет голосование о вотуме доверия кабинету Бабиша. Ожидается, что депутаты откажут ему в доверии.