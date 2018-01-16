Freedom House: уровень свободы в мире неуклонно снижается

Уровень свободы в мире неуклонно снижался в течение последних 12 лет. К такому выводы пришли авторы ежегодного доклада международной правозащитной организации Freedom House о состоянии гражданских и политических свобод в 195 странах мира.

В исследовании под названием "Свобода в мире 2018: кризис демократии" отмечается, что из упомянутых в докладе стран лишь 88 (45 процентов) могут считаться свободными. 58 государств (или 30 процентов) признаны "частично свободными", а 49 (или 25 процентов) – "не свободными", среди них Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Россия, Туркмения и Узбекистан.

Президент Freedom House Майкл Абрамовиц считает, что демократия переживает самый серьезный кризис за последнее десятилетие. Под угрозой во всем мире сегодня находятся такие базовые ценности, как гарантии проведения свободных и честных выборов, соблюдение прав меньшинств, свобода слова и прессы и признание верховенства закона, заявил Абрамовиц.

По мнению авторов доклада, политика российских властей по-прежнему угрожает существованию гражданских и политических свобод. Главной целью Москвы, считают аналитики Freedom House, является вмешательство во внутренние дела демократических государств. Президент Владимир Путин "организовал кампании дезинформации" во время выборов в США и европейских странах, наладил контакты с политическими партиями, пропагандирующими ксенофобию, продолжает угрожать своим ближайшим соседям, отмечают правозащитники.

При этом эксперты Freedom House подчеркивают, что во многом это стало возможным из-за процессов, происходящих в США, где за последние 7 лет зафиксировано постепенное сокращение гражданских свобод. Этот процесс ускорился после прихода к власти администрации президента Трампа, утверждают правозащитники.

Такие страны, как Россия и Китай, сумели воспользоваться ситуацией, чтобы усилить репрессии против собственных граждан и распространить свое влияние за рубежом, говорится в докладе.